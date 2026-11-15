Эндокринолог Тананакина назвала скрытые признаки диабета второго типа

Эндокринолог Тананакина: диабет второго типа может протекать без симптомов

Постоянная жажда, усталость и ухудшение зрения могут указывать на диабет второго типа. Болезнь способна долго протекать без симптомов, рассказала эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина, сообщает Life.ru .

Среди других возможных признаков врач назвала сухость во рту, учащенное мочеиспускание и медленное заживление ран.

Риск повышают избыточный вес, особенно жир в области живота, малоподвижность и наследственность. Внимание к обследованиям стоит уделять людям старше 45 лет, пациентам с высоким давлением и нарушениями обмена холестерина, а также женщинам, перенесшим гестационный диабет.

Для диагностики применяют анализ глюкозы крови натощак и исследование гликированного гемоглобина HbA1c. Последний отражает средний уровень сахара за 2–3 месяца. При необходимости врач назначает тест на толерантность к глюкозе. Специалист оценивает результаты и выбирает лечение.

Одна из основных причин болезни — снижение чувствительности клеток к инсулину. Лишний вес не означает неизбежного развития диабета, а нормальный не гарантирует защиты.

Тананакина пояснила, что сбалансированное питание, регулярная физическая активность, контроль веса и своевременные обследования помогают снизить риск. Необходимость проверки сахара следует обсудить с врачом, передает «ФедералПресс».