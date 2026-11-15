Эндокринолог Тананакина назвала скрытые признаки диабета второго типа
Эндокринолог Тананакина: диабет второго типа может протекать без симптомов
Постоянная жажда, усталость и ухудшение зрения могут указывать на диабет второго типа. Болезнь способна долго протекать без симптомов, рассказала эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина, сообщает Life.ru.
Среди других возможных признаков врач назвала сухость во рту, учащенное мочеиспускание и медленное заживление ран.
Риск повышают избыточный вес, особенно жир в области живота, малоподвижность и наследственность. Внимание к обследованиям стоит уделять людям старше 45 лет, пациентам с высоким давлением и нарушениями обмена холестерина, а также женщинам, перенесшим гестационный диабет.
Для диагностики применяют анализ глюкозы крови натощак и исследование гликированного гемоглобина HbA1c. Последний отражает средний уровень сахара за 2–3 месяца. При необходимости врач назначает тест на толерантность к глюкозе. Специалист оценивает результаты и выбирает лечение.
Одна из основных причин болезни — снижение чувствительности клеток к инсулину. Лишний вес не означает неизбежного развития диабета, а нормальный не гарантирует защиты.
Тананакина пояснила, что сбалансированное питание, регулярная физическая активность, контроль веса и своевременные обследования помогают снизить риск. Необходимость проверки сахара следует обсудить с врачом, передает «ФедералПресс».