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    Россиянам рассказали, в каких органах могут образоваться камни

    Врач Патюкова: камни могут расти не только в почках, но и в слюнных железах

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В человеческом организме камни могут образовываться не только в почках, но также в слюнной железе и других органах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Ольга Патюкова.

    «Камни встречаются в почках и мочевом пузыре, в желчном пузыре и желчевыводящих протоках, в слюнных железах, в предстательной железе. По сути, любой камень — это кристаллизация веществ, которые в норме должны оставаться растворенными или спокойно выводиться», — сказала она.

    Врач пояснила, что камни в органах могут начать образовываться из-за застоя жидкости, инфекций, дефицита воды или нарушения обмена веществ. Этот процесс занимает не один день.

    Патюкова отметила, что из-за камня происходит застой слюны. Начинают размножаться бактерии. Это ведет к воспалению, возникновению абсцесса или флегмоны. Кроме того, возможна необратимая утрата функции железы. Тут сразу на прием к стоматологу или челюстно-лицевому хирургу — пройти обследование и, возможно, удаление камня.

    Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что людям с подагрой или со склонностью к мочекаменной болезни не стоит злоупотреблять свеклой, так как в ней много оксалатов. Это вещество способствует образованию камней.

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