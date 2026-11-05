Врачи из Казани удалили из глаза подростка пульку от пневматики

Офтальмологи Детской республиканской клинической больницы Казани провели операцию подростку, которому в глаз попала пулька от пневматического пистолета. Об этом сообщили в медицинском учреждении .

Снаряд отрикошетил во время стрельбы и угодил ребенку в область правой орбиты. Травма потребовала хирургического вмешательства.

Операцию выполнил заведующий отделением офтальмологии Фарид Гильманов. Он извлек инородное тело размером семь на 4,5 миллиметра.

«Даже небольшие пластиковые шарики и металлические пули при попадании в человека способны вызвать значительные повреждения. Наиболее уязвимы глаза, лицо и голова», — рассказал Гильманов.

Медики напомнили, что рикошет особенно опасен: после удара о твердую поверхность снаряд меняет траекторию.

Операция прошла успешно. Сейчас подросток находится под наблюдением специалистов.

Летом в Ростове-на-Дону врачи вытащили пулю из глазницы подростка.