360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врачи из Казани удалили из глаза подростка пульку от пневматики

    Фото: РИА «Новости»

    Офтальмологи Детской республиканской клинической больницы Казани провели операцию подростку, которому в глаз попала пулька от пневматического пистолета. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

    Снаряд отрикошетил во время стрельбы и угодил ребенку в область правой орбиты. Травма потребовала хирургического вмешательства.

    Операцию выполнил заведующий отделением офтальмологии Фарид Гильманов. Он извлек инородное тело размером семь на 4,5 миллиметра.

    «Даже небольшие пластиковые шарики и металлические пули при попадании в человека способны вызвать значительные повреждения. Наиболее уязвимы глаза, лицо и голова», — рассказал Гильманов.

    Медики напомнили, что рикошет особенно опасен: после удара о твердую поверхность снаряд меняет траекторию.

    Операция прошла успешно. Сейчас подросток находится под наблюдением специалистов.

    Летом в Ростове-на-Дону врачи вытащили пулю из глазницы подростка.

    Читайте также

    Ребенка с отеком мозга из-за редкого синдрома спасли в медцентре Рошаля

    Хирурги Приморья достали из лица ребенка обломок челюсти рыбы-иглы

    Минздрав Приморья

    Ребенка с застрявшим в кишечнике косметическим спонжем спасли в медцентре Рошаля

    Ребенка с отеком мозга из-за редкого синдрома спасли в медцентре Рошаля

    Хирурги Приморья достали из лица ребенка обломок челюсти рыбы-иглы

    Минздрав Приморья

    Ребенка с застрявшим в кишечнике косметическим спонжем спасли в медцентре Рошаля