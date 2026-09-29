Эндокринолог Майоров объяснил, почему осенью растет вес без переедания

Осенью вес может расти даже при привычном рационе из-за снижения физической активности. Об этом рассказал эндокринолог и диетолог Владимир Майоров, сообщает ЗдоровьеMail .

По словам Майорова, с сокращением светового дня люди меньше гуляют и чаще проводят время сидя. Поэтому рацион, который летом позволял сохранять вес, осенью может оказаться избыточным. Изменения режима сна и пищевого поведения тоже влияют на массу тела.

Холод сам по себе не замедляет обмен веществ: организм расходует энергию на поддержание температуры. Прибавка на весах не всегда означает рост жировой массы. Вес может меняться из-за задержки воды, питания и других факторов, поэтому врач советует оценивать его динамику за несколько недель.

Чтобы избежать прибавки, Майоров рекомендует сохранять привычный уровень движения, соблюдать режим сна и следить за составом рациона. Если вес растет быстро или вместе с ним появляются отеки, одышка либо выраженная слабость, следует обратиться к врачу. Сдавать гормональные анализы при небольшой сезонной прибавке без других симптомов не требуется.