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    Эндокринолог Майоров объяснил, почему осенью растет вес без переедания

    Врач Майоров: снижение активности часто приводит к осенней прибавке веса

    Осенью вес может расти даже при привычном рационе из-за снижения физической активности. Об этом рассказал эндокринолог и диетолог Владимир Майоров, сообщает ЗдоровьеMail.

    По словам Майорова, с сокращением светового дня люди меньше гуляют и чаще проводят время сидя. Поэтому рацион, который летом позволял сохранять вес, осенью может оказаться избыточным. Изменения режима сна и пищевого поведения тоже влияют на массу тела.

    Холод сам по себе не замедляет обмен веществ: организм расходует энергию на поддержание температуры. Прибавка на весах не всегда означает рост жировой массы. Вес может меняться из-за задержки воды, питания и других факторов, поэтому врач советует оценивать его динамику за несколько недель.

    Чтобы избежать прибавки, Майоров рекомендует сохранять привычный уровень движения, соблюдать режим сна и следить за составом рациона. Если вес растет быстро или вместе с ним появляются отеки, одышка либо выраженная слабость, следует обратиться к врачу. Сдавать гормональные анализы при небольшой сезонной прибавке без других симптомов не требуется.

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