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    Россиян предупредили о более заразном варианте коронавируса

    Роспотребнадзор: в России не выявили заражений новым вариантом коронавируса

    Фото: РИА «Новости»

    В России не зарегистрировано случаев заражения новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2 PJ.2.1, который распространяется за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    Специалисты службы проводят оперативный мониторинг и отслеживают ситуацию с заболеванием.

    «Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

    В то же время никаких признаков более тяжелого течения заболевания при заражении новым штаммом нет. Пневмония, острый респираторный дистресс-синдром и дыхательная недостаточность, по имеющимся данным, возникают не чаще, чем для других вариантов.

    Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом в России. Также распространились другие респираторные инфекции.

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