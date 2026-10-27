Россиян предупредили о более заразном варианте коронавируса

В России не зарегистрировано случаев заражения новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2 PJ.2.1, который распространяется за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты службы проводят оперативный мониторинг и отслеживают ситуацию с заболеванием.

«Основная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции», — отметили в Роспотребнадзоре.

В то же время никаких признаков более тяжелого течения заболевания при заражении новым штаммом нет. Пневмония, острый респираторный дистресс-синдром и дыхательная недостаточность, по имеющимся данным, возникают не чаще, чем для других вариантов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом в России. Также распространились другие респираторные инфекции.