Процедуры с капельницами для омоложения без медицинских показаний не имеют доказанной эффективности и несут риски для здоровья. Об этом в интервью Peterburg2.ru сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Ратникова.

По ее словам, подобные методы не способны омолодить организм, но могут вызвать аллергические реакции и инфекционные осложнения. Специалист подчеркнула, что компенсировать одной процедурой хронический недосып, малоподвижный образ жизни и невнимание к себе невозможно.

Ратникова отметила, что значительно надежнее работают базовые привычки: достаточный сон, регулярное движение, сбалансированное питание и профилактические чекапы. Кардиолог также предостерегла от бесконтрольного приема БАДов и призвала не заменять ими назначенное врачом лечение.