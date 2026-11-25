Челябинск возглавил рейтинг городов с самой низкой ценой на заморозку яйцеклеток — 53 тысячи рублей против 145 тысяч в Москве. Однако низкая цена не всегда означает выгоду. Об этом 360.ru рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

По словам специалиста, к формулировке о «неформальной столице заморозки» стоит относиться с осторожностью. Программы замораживания яйцеклеток сейчас проводят во многих крупных городах России, и большинство клиник находятся на хорошем уровне.

«Возможно, это особенности данного конкретного подсчета и данной статистической когорты. На самом деле программ замораживания яйцеклеток за последнее время проводится очень много в разных городах. И сейчас в России не только в столицах — в Москве, Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах-миллионниках много клиник ЭКО, и большинство из них находятся на достаточно хорошем уровне», — пояснила эксперт.

Милютина отметила, что помимо стоимости самой криоконсервации нужно учитывать сопутствующие расходы. Часто они превышают цену процедуры: отдельно оплачиваются препараты для стимуляции и хранение материала.

«Сама по себе процедура — это комплекс услуг, которые оказывает клиника. Туда входят и приемы, и анестезия, и сама пункция фолликулов, и замораживание яйцеклеток. Поэтому когда пациентка готовится к этой процедуре очень важно посмотреть, в какой клинике что входит в прайс. Потому что где-то, где может казаться, что в два раза дешевле, по факту окажется гораздо дороже. Просто потому, что есть дополнительные процедуры, которые в стандартный прайс не включены», — рассказала врач.

Кроме того, иногородним пациенткам придется провести рядом с клиникой около двух недель, что добавляет к бюджету расходы на дорогу и жилье.

О том, что еще остается за скобками рейтинга и как рассчитать реальную стоимость процедуры, читайте в нашей статье.