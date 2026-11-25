В Москве врачи спасли мужчину с ножом в черепе
Врачи больницы № 67 имени Ворохобова спасли 38-летнего мужчину, который поступил с ножом в глазнице. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
У пациента были множественные раны головы и шеи. Нож задел мозговые структуры и околоносовую пазуху. Зрительный нерв правого глаза был пересечен, вернуть зрение не удалось. Левый глаз пострадал сильно, существовала угроза полной слепоты.
Во время операции врачи достали нож и убрали разрушенные части пазухи. Также им пришлось восстанавливать твердую мозговую оболочку, через которую вытекала спинномозговая жидкость. Для этого использовали фрагмент фасции бедра пациента.
«Операция прошла успешно. Несмотря на тяжесть травмы, левый глаз также удалось сохранить. После проведенного лечения состояние мужчины улучшилось, и его выписали домой», — добавили медики.
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