Врач Драпкина: люди касаются лица до 20 раз в час, повышая риск заражения ОРВИ

Для профилактики ОРВИ следует не только чаще мыть руки, но и не прикасаться к лицу в общественных местах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксану Драпкину.

Она напомнила, что ОРВИ передается не только воздушно-капельным путем. Один из путей заражения — контактно-бытовой.

«Приучите себя и свою семью соблюдать простые бытовые привычки: мыть руки после улицы, транспорта, туалета, перед едой и после контакта с больным, регулярно проветривать помещения», — сказала врач.

В числе других мер — увлажнение воздуха и ношение маски в транспорте. Важно еще не трогать лицо грязными руками. Слизистые оболочки глаз, носа и рта служат «входными воротами» для вирусов. В среднем люди касаются лица 15-20 раз в час.

Ранее врач-клинический фармаколог Наталья Варламова предупредила об опасности приема антибиотиков при простуде или ОРВИ.