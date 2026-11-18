В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась информации об исчезновении из российских аптек препаратов от эпилепсии «Депакин Хроно» и «Миродеп Лонг». В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что новые партии поступили в оборот еще на минувшей неделе.

Фейк

Препараты от эпилепсии «Депакин Хроно» и «Миродеп Лонг» пропали с прилавков федеральных аптечных сетей. Такая информация появилась в некоторых телеграм-каналах . Авторы заявили, что перебои начались еще в конце сентября, а через полмесяца ситуация значительно ухудшилась.

Правда

Производящая препараты «Депакин Хроно» и «Депакин Хроносфера» компания Sanofi объяснила снижение доступных препаратов сокращением производственных мощностей на глобальном уровне.

В Росздравнадзоре заявили, что 10 и 12 ноября 2026 года в гражданский оборот ввели новые партии препарата «Депакин Хроносфера», которые направили в российские регионы.

В ведомстве подчеркнули, что на рынке сейчас есть 12 торговых наименований препаратов от эпилепсии на основе вальпроевой кислоты отечественного и зарубежного производства.

Их совокупный запас превышает три миллиона упаковок. С начала 2026 года в гражданский оборот поступило около шести миллионов упаковок таких лекарственных средств, что превышает показатель за весь 2025 год.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области заявили о достаточных запасах лекарств от эпилепсии для обеспечения льготников.

В Минздраве Калиниградской области также добавили, что на аптечных складах препараты «Депакин Хроно», «Миродеп Лонг» и «Энкорат Хроно» есть в достаточном количестве.

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