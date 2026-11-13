Россиянам рассказали, можно ли есть после шести

Для поддержания фигуры не обязательно прекращать есть после шести вечера. Об этом в эфире «Россия 1» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Специалист объяснила, что многие пытаются не есть после 18:00, чтобы сократить количество калорий. Но для контроля веса, добавила она, важнее соблюдать режим питания.

Время ужина можно варьировать в зависимости от собственного распорядка для. Тем, кто хочет похудеть, эффективнее будет начать следить за размерами порций.

Кроме того, насильное ограничение по времени почти никогда не работает. Рано или поздно человек срывается со строгой диеты, расстраивается и начинает есть еще больше.

Правило отказа от еды после шести часов вечера появилось как простой способ сократить калорийность дневного рациона. Современные врачи связывают набор или снижение веса с общим балансом калорий за сутки, а не с конкретным временем ужина.

Некоторые диетологи рекомендуют есть последний раз за два-три часа до сна. Так желудок успеет переварить пищу.

Ранее врач Кашух рассказала, что поздний прием пищи не влияет на здоровье.