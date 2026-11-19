Появление насморка, конечно, неприятное явление, так как сопровождается обильными выделениями из носа, но тут важно выяснить его причину. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Радио 1» , как по цвету соплей определить заболевание.

«Выделения из носа — это действительно важный диагностический признак, который может подсказать природу заболевания. Однако интерпретировать его должен только специалист», — сказала она.

Врач предупредила, что не стоит самостоятельно ставить себе диагноз или же советоваться с искусственным интеллектом. При этом добавила, что зеленые выделения из носа могут говорить о бактериальном воспалении, а прозрачные и водянистые — об аллергической реакции.

Если выделения из носа побелели, то, возможно, у человека имеется повышенная чувствительность к грибкам. Но и тут нужные дополнительные тесты и осмотр специалиста.

Ранее педиатр Ульяна Маркова рассказала, что в большинстве случаев насморк у детей не требует медикаментозного лечения.