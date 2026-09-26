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    Диетолог Соломатина предупредила о риске ботулизма из-за красной икры

    Красная икра может вызвать отравление при нарушении условий хранения. Особенно рискованно покупать ее с рук, сообщает «Абзац».

    Диетолог Елена Соломатина объяснила, что неправильное хранение способствует размножению бактерий, в том числе кишечной палочки. В некоторых случаях употребление испорченной икры может привести к ботулизму.

    По словам врача, клостридии способны развиваться в безвоздушной среде и выделять ботулотоксин. Поэтому нельзя есть икру из вздутой банки. От продукта в ржавой упаковке тоже следует отказаться: при повреждении защитного слоя соли тяжелых металлов могут попасть в икру.

    Соломатина подчеркнула, что правильно упакованная и хранившаяся по рекомендациям производителя икра не представляет опасности. Ее можно купить заранее к зимним праздникам, но хранение в тепле ускорит порчу и сократит срок годности, передает kp.ru.

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