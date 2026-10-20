Диетолог Соломатина предостерегла от постоянного приема панкреатина

Соломатина пояснила, что панкреатин иногда помогает при нехватке собственных ферментов, в том числе на фоне переедания на банкетах. По ее словам, разовый прием или применение по рекомендации врача могут быть оправданны, когда поджелудочная железа испытывает повышенную нагрузку.

Диетолог заявила, что регулярный прием препарата без назначения подменяет работу поджелудочной железы. Она призвала не переедать, чтобы не перегружать ее и другие органы пищеварения.