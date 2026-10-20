360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Диетолог Соломатина предостерегла от постоянного приема панкреатина

    Диетолог Елена Соломатина назвала недопустимым длительный прием панкреатина без назначения врача. Специалист призвала комплексно оценивать состояние желудочно-кишечного тракта, сообщает радиостанция«Говорит Москва».

    Соломатина пояснила, что панкреатин иногда помогает при нехватке собственных ферментов, в том числе на фоне переедания на банкетах. По ее словам, разовый прием или применение по рекомендации врача могут быть оправданны, когда поджелудочная железа испытывает повышенную нагрузку.

    Диетолог заявила, что регулярный прием препарата без назначения подменяет работу поджелудочной железы. Она призвала не переедать, чтобы не перегружать ее и другие органы пищеварения.

    Читайте также

    Правительство утвердило план мероприятий по ликвидации дефицита йода

    Врач развеял миф о способности красного вина защитить организм от радиации

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам назвали способы поддержать иммунитет осенью

    Стало известно, как часто встречается рак молочной железы у мужчин и кто в зоне риска

    Анастасия Ракова: в Москве упростили выдачу лекарств после инфаркта и инсульта

    Инфекционист рассказал, можно ли заразиться лямблиями от домашней кошки

    В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

    Растет внутри гусеницы, стоит дороже авто, борется с раком. Что такое кордицепс китайский

    ChatGPT

    В Петербурге пять человек попали в больницу с подозрением на оспу обезьян

    Россиянам назвали главные барьеры в науке для победы над старостью

    Фармэксперт Лисовский объяснил, как распознать испортившееся лекарство

    сгенерировано с помощью ИИ

    Врач назвал самый полезный для сердца способ приготовления яиц