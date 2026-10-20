Диетолог Соломатина предостерегла от постоянного приема панкреатина
Диетолог Елена Соломатина назвала недопустимым длительный прием панкреатина без назначения врача. Специалист призвала комплексно оценивать состояние желудочно-кишечного тракта, сообщает радиостанция«Говорит Москва».
Соломатина пояснила, что панкреатин иногда помогает при нехватке собственных ферментов, в том числе на фоне переедания на банкетах. По ее словам, разовый прием или применение по рекомендации врача могут быть оправданны, когда поджелудочная железа испытывает повышенную нагрузку.
Диетолог заявила, что регулярный прием препарата без назначения подменяет работу поджелудочной железы. Она призвала не переедать, чтобы не перегружать ее и другие органы пищеварения.
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