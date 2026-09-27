Диетолог Поляков назвал противопоказания к употреблению тыквы

Тыкву не стоит есть при синдроме избыточного бактериального роста, индивидуальной непереносимости и обострении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. При тяжелом диабете большие порции вареной или тушеной тыквы могут вызвать скачки сахара, сообщает Ura.ru .

Врач-диетолог Антон Поляков объяснил, что тыква содержит много грубой клетчатки. При синдроме избыточного бактериального роста и индивидуальной непереносимости от нее следует отказаться. Во время обострения гастрита, энтерита или колита пищевые волокна могут раздражать слизистую, усиливать вздутие и боль.

Врач-эндокринолог клиники «Медицина» Наталия Тананакина отметила, что на начальных стадиях нарушения углеводного обмена умеренные порции тыквы обычно безопасны. При тяжелых формах сахарного диабета большие порции вареного или тушеного овоща могут вызвать резкие скачки глюкозы: длительная термическая обработка повышает его гликемический индекс.

Диетологи советуют выбирать тыкву у проверенных производителей. Овощи, выращенные с применением пестицидов и удобрений, могут содержать нитраты, раздражающие кишечник. Перед приготовлением тыкву нужно тщательно вымыть и очистить.

Людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы или нарушениями углеводного обмена врачи рекомендуют обсудить употребление тыквы с лечащим специалистом.