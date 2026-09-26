Диетолог Королева назвала белый рис и хлеб пустыми продуктами

Белый рис, хлеб и макароны из муки высшего сорта дают энергию, но содержат мало полезных веществ. Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала чаще выбирать продукты с минимальной обработкой, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Королевой, при производстве рафинированных продуктов зерно отделяют от оболочки. В результате в пище остается меньше клетчатки, витаминов и минералов. Цельнозерновые изделия сохраняют больше пищевых волокон и белка.

Диетолог рекомендовала заменить белый хлеб отрубным, обычные макароны — цельнозерновыми, а белый рис — бурым или красным, передает RT.

В качестве гарнира она также предложила использовать овощи и зелень. Клетчатка в этих продуктах помогает поддерживать микробиом кишечника.

Отдельно Королева предостерегла от регулярного употребления выпечки и других продуктов, сочетающих жир с сахаром или солью. По ее словам, такая еда вызывает желание есть ее снова, а ее частое употребление может привести к набору веса и ухудшению работы желудочно-кишечного тракта.