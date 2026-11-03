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    Диетолог Богданова рассказала о пользе топинамбура и отличиях от картофеля

    Топинамбур содержит инулин, полезную клетчатку, витамины и минералы. Диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова объяснила его свойства и назвала суточную норму — 100–150 граммов, сообщает Sputnik.

    По словам Богдановой, в отличие от картофеля топинамбур содержит инулин — природный полисахарид. Диетолог отметила, что он помогает снижать уровень глюкозы в крови и может служить поддержкой при диабете.

    Специалист пояснила, что клетчатка и инулин питают полезные кишечные бактерии и способствуют улучшению пищеварения. Эти бактерии участвуют в работе иммунитета и усвоении питательных веществ.

    Богданова также рассказала о пользе калия и магния в составе топинамбура для регуляции артериального давления и укрепления сердечной мышцы. Витамин С и витамины группы В, по ее словам, поддерживают иммунитет и нервную систему.

    Сироп из топинамбура диетолог не считает полезной заменой самому продукту: в нем нет клетчатки, поэтому углеводы быстро усваиваются даже при сравнительно низком гликемическом индексе. При диабете, инсулинорезистентности, ожирении и метаболическом синдроме Богданова рекомендовала обсудить его употребление с врачом.

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