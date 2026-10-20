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    Дерматолог Котова назвала частые причины аллергии на косметику

    Дерматолог Котова: реакция на средство может проявиться через несколько дней

    Консерванты, красители, отдушки и УФ-фильтры входят в число распространенных компонентов косметики, вызывающих аллергию. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова, сообщает RT.

    По словам специалиста, натуральные компоненты тоже могут вызывать аллергию при индивидуальной непереносимости. Среди примеров — мед, прополис и травы.

    Котова пояснила, что реакции бывают немедленными и замедленными. В первом случае жжение, покраснение, зуд или отек возникают сразу после нанесения. Во втором — покраснение, шелушение или зуд могут появиться спустя несколько дней.

    При слабой реакции на конкретное средство врач посоветовала прекратить его использование и нанести успокаивающий увлажняющий защитный крем. Если симптомы не проходят, сохраняются зуд и шелушение или появляются волдыри, нужно обратиться к врачу для назначения наружной терапии.

    Людям с известной аллергией, например на цветение, Котова рекомендовала предварительно проверить средство, если его состав вызывает сомнения. Для этого следует нанести на внутреннюю поверхность предплечья количество размером со спичечную головку и наблюдать за реакцией хотя бы сутки.

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