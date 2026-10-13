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    Дерматолог Галлямова предупредила о риске раздражения кожи от смарт-часов

    Постоянное ношение смарт-часов, в том числе во время сна, повышает риск раздражения кожи. Причиной могут стать аллергия или трение, предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова, сообщает Москва 24.

    Галлямова пояснила, что подобная реакция возможна при ношении любых часов. Сильный зуд и раздражение за пределами контакта с устройством и ремешком указывают на аллергию. Если пораженный участок имеет четкие границы и совпадает с местом контакта, причина может быть в механическом раздражении.

    По словам врача, слишком тугой ремешок натирает кожу. При длительном ношении участок под часами может потеть, особенно в местах расположения датчиков, выделяющих тепло. Влажная среда способствует размножению бактерий и усиливает раздражение.

    Дерматолог рекомендовала ежедневно протирать внутреннюю поверхность устройства разрешенным чистящим средством и чаще снимать часы, чтобы кожа отдыхала. Люди, которые носят их весь день и не снимают на ночь, рискуют сильнее других.

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