Биолог Сафонов предупредил об опасности кормления белок с рук

Дикие белки могут укусить человека во время кормления с рук и передать ему опасные инфекции. При угрозе заражения бешенством нужна экстренная вакцинация, сообщает «Абзац» .

Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что белки обычно не агрессивны. Однако при кормлении с рук они теряют страх перед людьми и могут укусить в ответ на резкое движение.

По словам специалиста, главная опасность укуса — бешенство. Белки могут заразиться вирусом и передать его человеку через слюну. Сафонов предупредил: без экстренной вакцинации заражение приведет к смерти. Вместе с грязью в рану может попасть и возбудитель столбняка, пишет kp.ru.

Бактерии из полости рта животного способны вызвать нагноение раны и воспаление лимфоузлов. Контакт с белкой также грозит заражением сальмонеллезом, лептоспирозом, токсоплазмозом и стригущим лишаем. Кроме того, с животного на человека могут перейти блохи и клещи; последние переносят энцефалит.