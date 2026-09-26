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    Биолог Сафонов предупредил об опасности кормления белок с рук

    Дикие белки могут укусить человека во время кормления с рук и передать ему опасные инфекции. При угрозе заражения бешенством нужна экстренная вакцинация, сообщает «Абзац».

    Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что белки обычно не агрессивны. Однако при кормлении с рук они теряют страх перед людьми и могут укусить в ответ на резкое движение.

    По словам специалиста, главная опасность укуса — бешенство. Белки могут заразиться вирусом и передать его человеку через слюну. Сафонов предупредил: без экстренной вакцинации заражение приведет к смерти. Вместе с грязью в рану может попасть и возбудитель столбняка, пишет kp.ru.

    Бактерии из полости рта животного способны вызвать нагноение раны и воспаление лимфоузлов. Контакт с белкой также грозит заражением сальмонеллезом, лептоспирозом, токсоплазмозом и стригущим лишаем. Кроме того, с животного на человека могут перейти блохи и клещи; последние переносят энцефалит.

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