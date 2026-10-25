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    Биохимик Дивинская объяснила, как питание влияет на тревогу и бодрость

    Биохимик Дивинская: клетчатка поддерживает полезные бактерии кишечника

    Рацион может влиять на настроение и переносимость стресса. Биохимик Анна Дивинская рассказала о связи кишечника с мозгом и продуктах для поддержки нервной системы, сообщает kp.ru.

    Кишечник обменивается сигналами с мозгом через блуждающий нерв, иммунную систему и вещества кишечных бактерий. При этом кишечный серотонин в мозг не попадает. Связь состава микробиома с депрессией пока не доказывает, что именно бактерии вызывают ухудшение настроения.

    Дивинская рекомендовала овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыбу, орехи и нерафинированное масло. Клетчатка питает полезные бактерии. Яйца, птица, творог и бобовые дают тирозин — материал для синтеза дофамина. Один обед не обеспечит мгновенного прилива сил.

    В австралийском исследовании за 12 недель ремиссии достигла примерно треть участников с депрессией, получавших диетическую поддержку, против 8% в группе социальной поддержки. Связь ультрапереработанной еды с тревогой и депрессией выявили в наблюдениях: они не устанавливают причину.

    Препараты железа нельзя принимать без анализа на ферритин и консультации врача: избыток опасен. Доказательства пользы магния и омега-3 имеют ограничения. Если тревога, подавленность или апатия длятся больше двух недель, нужна помощь специалиста. Питание не заменяет лечение.

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