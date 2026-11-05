Аллерголог Болибок предупредил о риске аллергии на меховую одежду

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что одежда из кожи, меха и пуха может вызывать аллергические реакции. Опасность представляют как химические вещества после обработки, так и животные белки, сообщает RT .

По словам специалиста, основные аллергены в новой зимней одежде — хром и кобальт. Производители используют соли хрома для выделки кожи и меха. В готовых изделиях могут оставаться следы шестивалентного хрома — сильного контактного аллергена.

Белки шерсти и кожных покровов животных также способны вызывать кожные и респираторные реакции у предрасположенных людей. Болибок отметил, что этот путь менее изучен, чем воздействие химических аллергенов.

Пуховый наполнитель связан с риском гиперсенситивного пневмонита — специфического аллергического воспаления легких. Это не инфекция, а иммунная реакция на вдыхание пыли с белками птичьих перьев, частицами пуха, клещей и плесени.

Микроскопические частицы проникают в альвеолы и у чувствительных людей запускают воспаление. Среди симптомов врач назвал одышку, кашель, небольшое повышение температуры и недомогание. Без лечения повторяющееся воспаление может привести к необратимому фиброзу — рубцеванию тканей легких и стойкому нарушению дыхания.