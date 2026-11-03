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    Названы признаки алкоголизма, при появлении которых нужно идти к врачу

    Нарколог Вакуленко назвала увеличение дозы первым признаком алкозависимости

    Фото: РИА «Новости»

    Частое желание выпить и увеличение дозы спиртного может указывать на формирование алкозависимости. Об этом врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «Наркологический диспансер» Краснодарского края Гаянэ Вакуленко сообщила телеканалу «Краснодар».

    Первыми признаками зависимости от алкоголя она назвала частое желание выпить, поиск повода и планирование застолья. Увеличение дозировки из-за того, что прежнее количество перестало вызывать желаемый эффект, Вакуленко тоже отнесла к симптомам алкоголизма.

    «Чем больше человек употребляет алкоголь, тем сильнее его токсическое воздействие на организм. В результате в организме происходят необратимые изменения, формируется физическая зависимость», — сказала доктор.

    Вакуленко призвала не ждать, когда ситуация зайдет слишком далеко. Она посоветовала обращаться за помощью при первых же симптомах.

    Ранее специалисты подсчитали объемы ежегодно выпиваемого спиртного в России. Больше всего пьют жители Свердловской области и Татарстана.

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