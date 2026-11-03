Названы признаки алкоголизма, при появлении которых нужно идти к врачу

Частое желание выпить и увеличение дозы спиртного может указывать на формирование алкозависимости. Об этом врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «Наркологический диспансер» Краснодарского края Гаянэ Вакуленко сообщила телеканалу «Краснодар» .

Первыми признаками зависимости от алкоголя она назвала частое желание выпить, поиск повода и планирование застолья. Увеличение дозировки из-за того, что прежнее количество перестало вызывать желаемый эффект, Вакуленко тоже отнесла к симптомам алкоголизма.

«Чем больше человек употребляет алкоголь, тем сильнее его токсическое воздействие на организм. В результате в организме происходят необратимые изменения, формируется физическая зависимость», — сказала доктор.

Вакуленко призвала не ждать, когда ситуация зайдет слишком далеко. Она посоветовала обращаться за помощью при первых же симптомах.

Ранее специалисты подсчитали объемы ежегодно выпиваемого спиртного в России. Больше всего пьют жители Свердловской области и Татарстана.