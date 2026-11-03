В России испытали клипсу для снижения аппетита

Российские исследователи испытали устройство, которое крепят к уху для стимуляции блуждающего нерва и снижения аппетита. О разработке младший научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Михаил Новиков рассказал Life.ru .

Электрод закрепляли на ушной раковине перед едой. Воздействие в течение 10 минут на блуждающий нерв, который участвует в регуляции аппетита и пищеварения, помогало участникам исследования меньше есть.

«Такая технология может помочь нашим пациентам снижать массу тела и бороться с сердечно-сосудистыми рисками», — отметил он.

Результаты метода оценили в рамках кандидатской диссертации Елизаветы Рогожкиной. В исследовании участвовали 88 человек с ожирением первой степени: одним проводили активную стимуляцию, другим — имитацию процедуры. У первой группы снизились индекс массы тела и калорийность питания, а рацион стал более здоровым. У участников, получавших плацебо, таких изменений не выявили.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что ожирение может сократить продолжительность жизни и повысить вероятность хронических заболеваний, в том числе онкологических.