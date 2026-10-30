Джей Ди Вэнс заявил, что США не допустят «вечной войны» с Ираном

Конфликт Соединенных Штатов и Ирана не превратится в «вечную войну». Об этом в эфире Fox News заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп не допустит, чтобы противостояние с Исламской республикой затянулось. По словам Вэнса, глава государства добьется поставленных им целей.

«Нам предстоит еще много работы, но скажу вам одно: если вы опасаетесь очередной бесконечной войны, Дональд Трамп никогда не допустит, чтобы это была бесконечная война», — подчеркнул вице-президент.

Он добавил, что Трамп после достижения поставленных целей сосредоточится на других важных делах.

Ранее председатель комиссии по информполитике Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что эскалация боевых действий на Ближнем Востоке создаст угрозу для мировой экономики. Новые удары США по Ирану могут обернуться катастрофой, уточнил он.