Ушаков заявил, что в Кремле слышали слова Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос

В Кремле слышали ремарки Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости».

«Я слышал ремарки, которые делал Зеленский», — подчеркнул Ушаков.

Также он отметил, что по поводу даты трехсторонних переговоров России, США и Украины нет никакой конкретики.

Ранее стало известно, что дата встречи в Абу-Даби будет зависеть в том числе и от обстановки на линии боевого соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на то, что переговоры состоятся, и отмечал, что на ситуацию могут повлиять как обстановка на Ближнем Востоке, так и промежуточные выборы в США — они пройдут 3 ноября.

Что известно о вероятном диалоге сторон и какие обстоятельства к нему привели, читайте в материале 360.ru.