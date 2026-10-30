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    Ушаков заявил, что в Кремле слышали слова Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос

    Ушаков: в Кремле слышали слова Зеленского об обсуждении территориального вопроса

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле слышали ремарки Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости».

    «Я слышал ремарки, которые делал Зеленский», — подчеркнул Ушаков.

    Также он отметил, что по поводу даты трехсторонних переговоров России, США и Украины нет никакой конкретики.

    Ранее стало известно, что дата встречи в Абу-Даби будет зависеть в том числе и от обстановки на линии боевого соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на то, что переговоры состоятся, и отмечал, что на ситуацию могут повлиять как обстановка на Ближнем Востоке, так и промежуточные выборы в США — они пройдут 3 ноября.

    Что известно о вероятном диалоге сторон и какие обстоятельства к нему привели, читайте в материале 360.ru.

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