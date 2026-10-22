Мишустин представил обновленный состав кабмина

Премьер-министр Михаил Мишустин представил новых вице-премьеров и министра на заседании кабмина. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Кадровые перестановки глава кабмина объяснил текущими задачами. По его словам, предложения по изменениям тщательно проработали перед встречей с президентом.

Российский лидер Владимир Путин, как отметил Мишустин, ждет от обновленного правительства эффективной работы. В приоритете — интересы граждан, повышение качества их жизни и развитие экономики.

Ранее президент подписал указы о назначениях. Олег Кожемяко получил пост вице-премьера и полпреда в ДФО. Ирина Окладникова стала зампредом правительства — руководителем аппарата.

Антон Силуанов совместит должности вице-премьера и главы Минфина. Андрей Никитин назначен вице-премьером. Минтранс возглавил Дмитрий Ядров.