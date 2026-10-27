360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Посольство РФ в Армении возмутилось словам губернатора Ширака про «Иванов»

    Фото: РИА «Новости»

    Представители посольства России в Армении выразили недоумение из-за слов главы Ширакской области Давида Арушаняна о неких «Иванах». Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

    Таким образом губернатор прокомментировал организацию мероприятий ко Дню Гюмри партией «Сильная Армения». Он назвал проведение подобных праздников «очередным политическим представлением». Арушанян заявил, что «Гюмри — это не ваш „Нижний Табор“, а гюмрийцы — не ваши „Иваны“».

    В посольстве ответили, что подобные речи напоминают лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны.

    «Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам», – указали дипломаты.

    Также в дипмиссии отметили, что такие слова противоречат многовековой дружбе между странами.

    Ранее Армения вошла в топ стран, которые пользовались спросом у российских туристов этим летом.

    Читайте также

    В РСТ назвали самое популярное направление у российских туристов этим летом

    В горах Армении нашли тело 22-летнего россиянина

    Ди Каприо поддержал инициативу Армении и Колумбии по сохранению биоразнообразия

    В РСТ назвали самое популярное направление у российских туристов этим летом

    В горах Армении нашли тело 22-летнего россиянина

    Ди Каприо поддержал инициативу Армении и Колумбии по сохранению биоразнообразия