Посольство РФ в Армении возмутилось словам губернатора Ширака про «Иванов»

Представители посольства России в Армении выразили недоумение из-за слов главы Ширакской области Давида Арушаняна о неких «Иванах». Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

Таким образом губернатор прокомментировал организацию мероприятий ко Дню Гюмри партией «Сильная Армения». Он назвал проведение подобных праздников «очередным политическим представлением». Арушанян заявил, что «Гюмри — это не ваш „Нижний Табор“, а гюмрийцы — не ваши „Иваны“».

В посольстве ответили, что подобные речи напоминают лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны.

«Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам», – указали дипломаты.

Также в дипмиссии отметили, что такие слова противоречат многовековой дружбе между странами.

Ранее Армения вошла в топ стран, которые пользовались спросом у российских туристов этим летом.