Политику Европы на Балтике назвали самоубийственной

Европейские страны проводят самоубийственную политику в Балтийском регионе. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Надеяться хочется, но пока проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример — Балтийское море — было спокойным в военном отношении регионом по многим причинам», — сказал дипломат.

По словам Грушко, прежде на Балтике не было замороженных конфликтов или территориальных споров.

Он обратил внимание на географические особенности Балтики, включая положение Калининградской области и уязвимость государств Прибалтики с военной точки зрения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что союзники НАТО проводят у российских границ учения с отработкой наступательных сценариев, в том числе возможной блокады Калининградской области и изоляции балтийских портов.