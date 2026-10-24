Европейским руководителям пора начать учитывать мнение собственных граждан. На это в телеграм-канале указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на обращение итальянского певца Аль Бано к премьер-министру страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении России и содействовать долгосрочному урегулированию конфликта на Украине.

«Народ и его выдающиеся представители оказываются гораздо мудрее европейских правителей. Может быть, пора прислушаться?» — задалась она вопросом.

Захарова отметила, что известные представители итальянского общества, по ее мнению, лучше понимают настроения людей, чем политики.

Ранее Италия официально уменьшила срок рассмотрения заявлений от граждан России на туристические визы. Теперь он вместо прежних 60 составляет 45 дней.