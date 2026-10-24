Главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо подумать о народе и дать гражданам Украины выразить свою волю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU.

«Зеленского должны интересовать его отношения с украинским народом. Но для этого украинцам стоило бы дать возможность высказаться напрямую в урне», — сказала она.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев объяснил, почему глава киевского режима будет избегать президентских выборов на Украине.

По его словам, Зеленский понимает, что не сможет одержать на них победу, поэтому будет искать причины не проводить голосование.