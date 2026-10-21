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    «Мыши кололись и плакали». Захарова высмеяла планы ЕС по санкциям против России

    Захарова оценила планы ЕС по санкциям в энергосекторе фразой про мышей и кактус

    телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой
    Фото: телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах Еврокомиссии включить в 22-й пакет санкций новые рестрикции против российской нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале, иронично оценив сложившуюся ситуацию фразой про мышей и кактус.

    «Главный приз в номинации „Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус“», — сказала дипломат.

    В дополнение Захарова разместила четыре эмодзи. В их числе было изображение мыши, кактуса, а также лицо плачущего и смеющегося человека.

    Ранее президент США Дональд Трамп взял 60 дней на оценку последствий для мировой и американской экономик из-за введения санкций против России и стран, закупающих у нее нефтепродукты.

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