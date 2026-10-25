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    Зеленский растерялся и заговорил на русском во время интервью

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского
    Фото: телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ABC News на тему конфликта с Россией и отношений Киева и Вашингтона. В какой-то момент он не понял английской фразы и по-русски уточнил ее перевод у помощников.

    «Это то же самое?» — поинтересовался он у помощников.

    Киевский режим запрещает русский язык на Украине, но сам Зеленский в трудных для него ситуациях который уже раз переходит на него. На интервью он запутался в переводе слова «неблагодарный», поэтому и перешел в моменте на русский.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты украинского лидера, который у штаб-квартиры ООН отметил российскому журналисту Валентину Богданову не на мове. Зеленский спокойно использует русский язык на рабочих встречах, но простых украинцев за это наказывают.

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