У европейских протестов есть два нюанса — ненависть, которая лежит в основе беспорядков, и отсутствие возможности контролировать инфопотоки. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью ИС «Вести» .

По словам дипломата, именно ненависть находится в основе западного ультралиберализма. В качестве примера Захарова привела фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».

«Она может проходить потом под разными знаменами: от левых до маоистов, от правых до, не дай бог, неонацистов. Но внутри — движок внутренней ненависти и агрессии в отношении внешнего мира, который не получает должного отрицательного ответа или сдерживающего элемента со стороны властей или элит, а наоборот, даже культивируется», – отметила официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ситуацию с дроном, который обнаружили в литовской деревне. Дипломат объяснила, что европейским странам надо остановиться и понять, что им нужно спасти самих себя от угрозы киевского режима.