Захарова ткнула носом МИД Франции во внешнеполитическую позицию России

Захарова: в отличие от стран Запада, Россия не вмешивается в их внутренние дела

Французское посольство направило российской стороне ноту с абсурдным требованием прекратить вмешиваться во внутренние дела республики, проигнорировав тот факт, что внешнеполитический подход Москвы исключает подобное. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Право знать» .

Дипломат отметила, что посольство Франции в Москве недавно разослало ноту. Российский МИД ее получил.

«Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители [президента Франции Эммануэля] Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия — видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины — не вмешивалась в их внутренние дела», — сказала Захарова.

По ее словам, французские дипломаты даже не подумали ознакомиться с российскими заявлениями, из которых следует, что Россия в принципе отрицает вмешательство во внутренние дела других государств в международных делах. При этом Москва публично и последовательно защищает документы, включая Устав ООН, на которые они ссылались.

Захарова добавила, что Россия постоянно ловит за руку западных дипломатов и чиновников, которые на протяжении многих лет участвовали в протестных движениях в других странах. Она иронично добавила, что там они раздавали печеньки и булочки, сувениры и деньги.

Ранее Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского подумать об украинцах и позволить им выразить свою волю.