МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Молдавии

Захарова: высылка дипломата из Молдавии не останется без ответа

Россия даст ответ на решение властей Молдавии объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Дипломат уточнила, что 23 октября молдавская сторона уведомила о высылке дипломата, связав это решение с падением беспилотника на территории республики. При этом, подчеркнула Захарова, доказательства российского происхождения аппарата предоставлены не были.

«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», — заявила представитель МИД.

Захарова также отметила, что высылки российских дипломатов в последние годы осложнили работу посольства в республике.

Она отметила, что сокращение числа сотрудников ограничивает возможности граждан Молдавии получать консульские услуги и другую помощь российских дипломатических учреждений.

Ранее послу Молдавии объявили протест из-за нарушения конвенции о дипсношениях.