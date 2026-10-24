360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Молдавии

    Захарова: высылка дипломата из Молдавии не останется без ответа

    Фото: РИА «Новости»

    Россия даст ответ на решение властей Молдавии объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

    Дипломат уточнила, что 23 октября молдавская сторона уведомила о высылке дипломата, связав это решение с падением беспилотника на территории республики. При этом, подчеркнула Захарова, доказательства российского происхождения аппарата предоставлены не были.

    «Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», — заявила представитель МИД.

    Захарова также отметила, что высылки российских дипломатов в последние годы осложнили работу посольства в республике.

    Она отметила, что сокращение числа сотрудников ограничивает возможности граждан Молдавии получать консульские услуги и другую помощь российских дипломатических учреждений.

    Ранее послу Молдавии объявили протест из-за нарушения конвенции о дипсношениях.