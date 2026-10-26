Вучич признал поражение своей коалиции на выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил в штаб-квартире своего движения, что его коалиция проиграла выборы в парламент. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В республике завершились досрочные парламентские выборы. Им предшествовал острый политический кризис, вызванный массовыми протестами в стране. Сначала партия Вучича шла вровень с оппозицией, но потом проиграла.

Бывший сербский лидер поздравил главу победившей коалиции Наташу Кандич с победой, добавив, что это произошло благодаря огромной внешней поддержке. Вучич также пообещал не чинить им препятствий. При этом отметил, что его партия продолжит борьбу.

Ранее Вучич предупреждал, что несколько лидеров «Студенческого списка» связаны с прозападными неправительственными организациями. В случае своей победы на выборах они могут ввести санкции против России.