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    Вучич предупредил, что «Студенческий список» введет санкции против России

    Фото: Пресс-служба Кремля

    Бывший президент Сербии Александр Вучич предположил, что протестное движение «Студенческий список» может ввести санкции против России, если одержит победу на выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала RT Balkan.

    «И вы, и я знаем, что они ввели бы санкции на следующий день», — отметил Вучич.

    Он добавил, что несколько лидеров «Студенческого списка» имеют связи с прозападными неправительственными организациями.

    Ранее экс-президент предупредил о попытках устроить «цветную революцию» в республике. По его словам, организацией студенческих протестов занимаются финансируемые Западом СМИ и организации.

    После отставки Вучича 27 сентября исполняющей обязанности президента стала Ана Брнабич. Политолог Сергей Маркелов объяснил, что этот политик ориентируется на Запад, но не поддерживает антироссийскую позицию. По этой причине Брнабич выглядит удобной фигурой для сохранения внешнеполитического баланса страны.

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