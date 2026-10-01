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    Политолог объяснил роль Брнабич в отношениях Сербии с Западом

    Политолог Маркелов: Брнабич поможет Сербии балансировать между Западом и Россией

    IMAGO/Thomas Imo
    Фото: IMAGO/Thomas Imo/www.globallookpress.com

    Политический образ исполняющей обязанности президента Сербии Аны Брнабич может помочь Белграду выстраивать отношения с западными странами. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

    «Она ориентирована на Запад, но при этом антироссийскую позицию тоже не поддерживает», — заявил эксперт.

    По мнению Маркелова, Брнабич может оказаться удобной фигурой для сохранения внешнеполитического баланса Сербии. При этом она остается частью политической команды Александра Вучича и вряд ли будет проводить самостоятельную линию вразрез с его курсом.

    «Это абсолютно лояльная, давняя политическая партнерша Вучича. Это его политическая опора, один из ближайших сторонников», — подчеркнул политолог.

    Брнабич получила образование в США и Великобритании, а до прихода в сербское правительство работала в том числе с проектами, финансировавшимися USAID. В 2017 году она впервые возглавила правительство Сербии.

    После отставки Вучича 27 сентября Брнабич как председатель Народной скупщины стала исполняющей обязанности президента.

    Подробнее о политической карьере Брнабич, ее роли после отставки Вучича и предстоящих выборах в Сербии — читайте в материале 360.ru.

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