Захарова указала, что Россия готова к продолжению сотрудничества с Сербией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна готова к продолжению тесного сотрудничества с руководством Сербии и рассчитывает на преемственность связей. Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Россия следит за подготовкой Сербии к парламентским и президентским выборам. Страна готова продолжать тесное партнерство с местным руководством: преемственность двухсторонних связей должна послужить укреплению мира и стабильности на Балканах.

«Подтверждаем готовность к продолжению тесного и содержательного взаимодействия с руководством Сербии по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Наши отношения опираются на преимущества прочных братских традиций, схожего мировоззрения и уважения к истинным ценностям», — подчеркнула Захарова.

Президент Сербии Александр Вучич передал обязанности главы страны и. о. спикера парламента Ане Брнабич. Она подчеркнула, что будет хранить место, пока народ не изберет нового главу государства. Выборы в стране должны пройти не позднее 27 декабря.