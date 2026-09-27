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    Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич подписал документ, согласившись уйти в отставку. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Вучич заявлял о намерении уйти в отставку еще 11 сентября. Тогда он говорил, что планирует это сделать после окончания своей рабочей поездки в США. При том, что совсем не обязан покидать свой пост до начала предвыборной кампании. Сербские законы ему это позволяли.

    Вучич руководил Сербией с мая 2017 года. Спустя пять лет его переизбрали на второй срок, который завершится только в мае следующего года. Но Вучич решил уйти досрочно. Правящая Сербская прогрессивная партия уже выдвинула его в премьер-министры на парламентских выборах, которые состоятся 25 октября.

    При этом сербский лидер пообещал поздравить своих оппонентов, если они выиграют.

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