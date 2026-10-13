Вучич заявил о стремлении Сербии сохранить дружбу с Россией

Вучич охарактеризовал свою политическую позицию как рациональную и прагматичную, подчеркнув, что руководствуется исключительно национальными интересами Сербии, хотя в его семье придерживаются русофильских взглядов. Политик подтвердил, что Белград не намерен присоединяться к санкциям против Москвы, стремясь сохранить традиционно добрососедские отношения. По его словам, российская сторона хорошо понимает эту позицию.

Экс-президент отметил, что в международной политике необходимо сохранять выдержку и доносить взвешенные решения даже в сложные периоды. В качестве примера он привел недавний диалог с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).