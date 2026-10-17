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    Дачич описал дружбу России и Сербии красивой метафорой

    Дачич: Сербия и Россия сохранили огонек дружбы вопреки невзгодам

    Фото: РИА «Новости»

    Дружба между Сербией и Россией сохраняется, несмотря на политическую турбулентность. Об этом заявил лидер Социалистической партии Сербии, министр внутренних дел в техническом мандате Ивица Дачич в интервью RT.

    В ходе визита в Москву политик встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. По его словам, отношения между странами за последние годы продвинулись вперед

    «Это только укрепляет нас в том, что несмотря на все бури в международных отношениях — бури и вокруг России, и вокруг Сербии — нам удалось сохранить тот огонек дружбы и добрых отношений <… >, что соответствует и нашим национальным и государственным интересам», — отметил Дачич.

    Также с сербским гостем встретились секретарь Совбеза Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич предположил, что движение «Студенческий список» может ввести санкции против России, если одержит победу на выборах.

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