Дачич описал дружбу России и Сербии красивой метафорой

Дружба между Сербией и Россией сохраняется, несмотря на политическую турбулентность. Об этом заявил лидер Социалистической партии Сербии, министр внутренних дел в техническом мандате Ивица Дачич в интервью RT .

В ходе визита в Москву политик встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. По его словам, отношения между странами за последние годы продвинулись вперед

«Это только укрепляет нас в том, что несмотря на все бури в международных отношениях — бури и вокруг России, и вокруг Сербии — нам удалось сохранить тот огонек дружбы и добрых отношений <… >, что соответствует и нашим национальным и государственным интересам», — отметил Дачич.

Также с сербским гостем встретились секретарь Совбеза Сергей Шойгу и глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич предположил, что движение «Студенческий список» может ввести санкции против России, если одержит победу на выборах.