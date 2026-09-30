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    Политолог объяснил, зачем Вучич передал власть Брнабич

    Политолог Маркелов: Брнабич остается политической опорой Вучича

    Thomas Trutschel/Photothek Media Lab
    Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/www.globallookpress.com

    Передача президентских полномочий в Сербии Ане Брнабич после отставки Александра Вучича позволит сохранить преемственность власти на время избирательной кампании. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

    «Это абсолютно лояльная, давняя политическая партнерша Вучича. Это его политическая опора, один из ближайших сторонников», — заявил он.

    По мнению Маркелова, выбор Брнабич в качестве временного президента позволяет сохранить действующую политическую конструкцию на переходный период. Эксперт считает, что она не станет формировать самостоятельный центр власти, конкурирующий с Вучичем.

    «Никакого собственного политического центра она создавать не будет. Она будет работать в тесной связке с Вучичем», — отметил политолог.

    Вучич подал в отставку 27 сентября, а на следующий день передал президентские полномочия председателю Народной скупщины Брнабич. Она будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента.

    Подробнее о причинах отставки Вучича, роли Брнабич и предстоящих выборах в Сербии — читайте в материале 360.ru.