Политолог объяснил, зачем Вучич передал власть Брнабич

Передача президентских полномочий в Сербии Ане Брнабич после отставки Александра Вучича позволит сохранить преемственность власти на время избирательной кампании. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

«Это абсолютно лояльная, давняя политическая партнерша Вучича. Это его политическая опора, один из ближайших сторонников», — заявил он.

По мнению Маркелова, выбор Брнабич в качестве временного президента позволяет сохранить действующую политическую конструкцию на переходный период. Эксперт считает, что она не станет формировать самостоятельный центр власти, конкурирующий с Вучичем.

«Никакого собственного политического центра она создавать не будет. Она будет работать в тесной связке с Вучичем», — отметил политолог.

Вучич подал в отставку 27 сентября, а на следующий день передал президентские полномочия председателю Народной скупщины Брнабич. Она будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента.

Подробнее о причинах отставки Вучича, роли Брнабич и предстоящих выборах в Сербии — читайте в материале 360.ru.