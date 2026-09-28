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    Вучич передал обязанности главы Сербии и. о. спикера парламента

    Roman Naumov/URA.RU
    Фото: Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

    Президент Сербии Александр Вучич передал обязанности главы государства исполняющей обязанности председателя спикера Народной скупщины (однопалатного парламента) страны Ане Брнабич. Об этом сообщил телеканал РТС.

    Видео: 360.ru

    Брнабич подчеркнула, что будет хранить это место, пока народ не изберет нового главу государства. Выборы в стране должны пройти не позднее 27 декабря.

    Александр Вучич подписал документ об уходе с должности президента 27 сентября, поблагодарил граждан Сербии за поддержку и отметил, что служил «верно, честно и порядочно».

    О своей грядущей отставке Вучич объявил еще 11 сентября. Он руководил страной с 2017 года.