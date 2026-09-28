Вучич передал обязанности главы Сербии и. о. спикера парламента

Президент Сербии Александр Вучич передал обязанности главы государства исполняющей обязанности председателя спикера Народной скупщины (однопалатного парламента) страны Ане Брнабич. Об этом сообщил телеканал РТС .

Брнабич подчеркнула, что будет хранить это место, пока народ не изберет нового главу государства. Выборы в стране должны пройти не позднее 27 декабря.

Александр Вучич подписал документ об уходе с должности президента 27 сентября, поблагодарил граждан Сербии за поддержку и отметил, что служил «верно, честно и порядочно».

О своей грядущей отставке Вучич объявил еще 11 сентября. Он руководил страной с 2017 года.