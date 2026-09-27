Россия обозначила свою позицию в ООН. Главные заявления Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил работу на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он выступил на заседании Совета Безопасности и провел более 40 встреч с зарубежными коллегами и руководителями международных организаций. В заключительный день глава МИД выступил на Генассамблее и ответил на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции. Главные заявления Лаврова — в материале 360.ru.

Силовая политика Запада грозит всему миру

Страны Глобального Юга и Востока становятся новыми центрами мирового развития, выступают за соблюдение международного права и отвергают внешнее давление. По словам Лаврова, на этих принципах строится и российская внешняя политика, в том числе сотрудничество в СНГ, ШОС и БРИКС. Как отметил министр, формированию многополярного мира препятствуют попытки Запада сохранить свое доминирование. В этой связи Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина: «Диктатура одного гегемона пошла вразнос и просто опасна для окружающих».

В качестве примера министр привел действия США в Венесуэле, потребовав освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги. Он также осудил удары США и Израиля по Ирану, которые, по его оценке, нанесли ущерб международной системе ядерного нераспространения, и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе. Отдельное внимание Лавров уделил палестинскому вопросу.

Убеждены, что пришло время и для решения главной проблемы Ближнего Востока — обеспечения государственности палестинского народа на основе многочисленных решений ООН.

Министр отметил, что одобренный Совбезом ООН мирный план для сектора Газа не принес мира. Он также предупредил, что расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан может сделать создание палестинского государства невозможным и поставить под угрозу безопасность самого Израиля.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

На пресс-конференции Лавров объяснил, почему Россия воздержалась при голосовании по американскому проекту резолюции о Газе. По его словам, документ не предусматривал полноценной роли ООН, однако арабские государства и представители Палестины попросили Москву не блокировать его принятие.

Глава МИД подтвердил готовность России содействовать объединению палестинских политических движений, если соответствующий запрос поступит от заинтересованных сторон. «Мы к их услугам, но надо, чтобы был интерес к нашим услугам», — подчеркнул министр. Лавров также призвал ООН принять срочные меры для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, снять ограничения на торговлю с Кубой и исключить ее из американского списка государств — спонсоров терроризма. «Силовая политика и двойные стандарты Запада дестабилизируют обстановку повсюду», — сказал министр. Он отметил, что международному сообществу необходимо реагировать не только на отдельные кризисы, но и на причины их возникновения.

Забытые уроки Нюрнберга

Силовая политика Запада угрожает не только Ближнему Востоку. Лавров заявил, что Евросоюз игнорирует резолюцию Совета Безопасности ООН по Косово и оказывает давление на Сербию, добиваясь введения антироссийских санкций в обмен на перспективу вступления в ЕС. «В попытке унитаризации Боснии и Герцеговины сербов отталкивают к отказу от конституционных полномочий, гарантированных Дейтонским мирным соглашением и Советом Безопасности ООН», — добавил министр. Лавров напомнил, что 1 октября исполнится 80 лет со дня завершения работы Международного военного трибунала в Нюрнберге, который осудил нацистских преступников и их идеологию.

Спустя 80 лет уроки Нюрнберга выучены далеко не всеми.

По словам главы МИД, западные государства ежегодно голосуют против российской резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма. Среди них он назвал Германию, Японию и страны НАТО. Министр также обвинил европейских политиков в поддержке украинских властей, которые, по его утверждению, чествуют нацистских пособников. «Когда сегодня стыдливо закрывают глаза на все более явные проявления украинского нацизма, под удар подводятся сами основы ООН-центричного миропорядка», — заявил Лавров. Особое внимание министр уделил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который выступил за превращение ФРГ в ведущую военную державу Европы. Лавров связал эти заявления с историей Второй мировой войны.

«Понимают ли в Берлине, что означает это „вновь“? Понимают ли, к чему это может привести? Разве итоги Второй мировой войны ничему не научили?» — задался вопросом глава российского МИД.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

На пресс-конференции Лавров рассказал о встрече с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, состоявшейся по инициативе немецкой стороны. По словам главы МИД, собеседник повторил ранее озвученные претензии Берлина к Москве, но не предложил новых подходов к урегулированию украинского конфликта. Министр отметил, что Россия сохраняет отдельные каналы связи с европейскими государствами, однако говорить о восстановлении полноценного диалога преждевременно. «Судите сами, диалог это или не диалог», — предложил он журналистам оценить результаты встречи. Отдельно Лавров прокомментировал заявления европейских политиков о подготовке к возможной войне с Россией. Он заверил, что Москва не собирается нападать на европейские страны, но предупредил об опасности дальнейшей милитаризации континента. «Это, знаете, как самосбывающееся пророчество может оказаться такая позиция», — заявил министр.

Переговоры по Украине и отношения с США Лавров обвинил Киев в нарушении прав русскоязычного населения, ограничении свободы слова и вероисповедания. Использование русского языка на Украине законодательно запрещено и может повлечь уголовное наказание. При этом Евросоюз не реагирует на происходящее. «Но в Евросоюзе, где кичатся европейскими ценностями, будто в рот воды набрали, ни слова осуждения. Лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности», — сказал Лавров.

Кроме того, министр обвинил европейские государства в попытках помешать мирному урегулированию украинского конфликта, несмотря на заинтересованность администрации президента США Дональда Трампа в переговорах.

Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве.

На итоговой пресс-конференции Лавров подробнее остановился на перспективах переговоров по Украине. Отвечая на вопрос о восстановлении доверия между сторонами, он напомнил о соглашении между украинскими властями и оппозицией в феврале 2014 года, Минских договоренностях и переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Во всех трех случаях достигнутые соглашения впоследствии были нарушены Киевом или его западными партнерами.

Доверие нужно единственным способом — выполнять то, о чем договорились.

Лавров также сообщил, что Москва согласилась с предложенными Трампом принципами урегулирования во время встречи президентов России и США на Аляске. По его словам, европейские политики попытались убедить американского лидера отказаться от достигнутых договоренностей, а украинское руководство не приняло предложенные условия. Министр подчеркнул, что Россия не отказывалась от продолжения переговоров. Он напомнил о двусторонних встречах с украинской делегацией в Стамбуле и трехсторонних консультациях с участием США в Абу-Даби, которые, по его утверждению, были приостановлены не по инициативе Москвы.

Лавров подчеркнул, что Запад продолжил вооружать Украину и рассчитывает добиться стратегического поражения России.

Запад накачивает украинский режим оружием, помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. На Западе грезят нанести России стратегическое поражение, но эти грезы, как уже бывало много раз в прошлом, приведут в стратегический тупик самих поджигателей войны.

Несмотря на разногласия по украинскому вопросу и продолжающееся санкционное давление, Россия поддерживает регулярные контакты с администрацией Трампа. Лавров рассказал о встречах с госсекретарем США Марко Рубио, а также о визитах в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам министра, Вашингтон признает необходимость учитывать интересы других крупных держав и готов обсуждать взаимовыгодные проекты. Однако одновременно американские власти продолжают вводить ограничения против российских компаний и стремятся укрепить собственные позиции на мировом энергетическом рынке.

«А американцы проводят именно дипломатию. Да, жесткую, потому что параллельно с дипломатией на фоне таких очень, я бы сказал, человеческих, даже дружеских разговоров, конечно, они проводят жесткую политику по вытеснению России из мировой экономики», — заявил Лавров.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

При этом глава МИД подчеркнул, что даже Соединенные Штаты не смогут самостоятельно решать все международные проблемы исключительно в собственных интересах. Лавров заверил, что Москва продолжит добиваться поставленных целей специальной военной операции независимо от внешнего давления. Он также раскритиковал нынешнее руководство ООН, обвинив его в избирательном применении принципов Устава организации. «Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена», — заключил глава МИД.

ООН нужны реформа и новый генсекретарь

Россия выступает за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, но против предоставления дополнительных мест западным государствам.

«Наш принципиальный подход состоит в том, что реформа Совета Безопасности не может предусматривать каких-либо дополнительных кресел странам Запада. Тем более Германии и Японии, которые стали на путь милитаризации и реваншизма», — подчеркнул Лавров.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Москва поддерживает предоставление постоянных мест Бразилии и Индии, а также учет интересов африканских государств. Говоря о предстоящем избрании нового генерального секретаря ООН, министр заявил, что тот должен сохранять беспристрастность и представлять все международное сообщество, а не интересы отдельных государств. По словам Лаврова, новый руководитель также не должен ослаблять полномочия Совета Безопасности. На пресс-конференции глава МИД уточнил, что Россия еще не определилась с поддержкой конкретного кандидата на этот пост.

Новая архитектура безопасности в Евразии

Завершая выступление на Генассамблее, Лавров призвал крупнейшие мировые державы отказаться от соперничества и соблюдать принцип равной и неделимой безопасности. «Обеспечить прочный мир можно только тогда, когда прекратится опасное соперничество крупнейших мировых игроков. Добиться этого можно лишь на основе неукоснительного соблюдения Устава ООН, принципа равной и неделимой безопасности», — заявил министр. Глава МИД раскритиковал расширение деятельности НАТО за пределами традиционной зоны ответственности альянса и представил российскую инициативу по формированию общей архитектуры безопасности в Евразии.

«Вчера здесь, в Нью-Йорке, Россия, Белоруссия и наши единомышленники приняли заявление о начале работы над Евразийской хартией многообразия и многополярности в XXI веке», — сообщил Лавров.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com