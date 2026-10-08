Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины 9 октября
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали на пятницу, 9 октября, встречу с представителями Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Белом доме.
На встрече стороны планировали обсудить новое предложение по урегулированию конфликта.
Журналистка Келли Мейер сообщила в соцсети X, что к переговорам также могут присоединиться советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и НАТО.
«Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с украинскими официальными лицами, чтобы „обсудить новое единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта и направленное на прекращение войны“», — написала Мейер.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что собирается в ближайшее время позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.