Песков заявил, что Путин всегда рад встречам с Уиткоффом и Кушнером
Песков: Путин всегда рад встречам с Уиткоффом и Кушнером
Президент России Владимир Путин хорошо относится к встречам со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Их всегда рады видеть в Москве. Президент всегда рад с ними встречаться», — подчеркнул Песков.
Так Песков ответил на вопрос о вероятном визите Уиткоффа и Кушнера в Россию в октябре. Он также отметил, что сегодня они проводят контакты с представителями Украины в США.
По словам пресс-секретаря российского президента, существуют некие комплексные планы и идеи по урегулированию. Если американские переговорщики обсудят их в Майами и решат поделиться в Москве, то там их будут рады видеть, добавил он.
Ранее Песков анонсировал телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в скором времени.