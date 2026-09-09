Рубио оценил переговоры Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве

Рубио: на встречах в Москве и Киеве обсудили новые идеи по Украине

На встречах американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве обсудили новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Боготе, сообщило РИА «Новости» .

По словам госсекретаря, прошедшие контакты помогут Вашингтону в ближайшие недели подготовить дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. При этом Рубио не стал оценивать встречи по критериям успешности. Госсекретарь США ограничился характеристикой их содержания.

«Я не хочу характеризовать их как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные — разве что сказать, что они были содержательными. На них обсуждались новые идеи», — сказал он.

Американский госсекретарь добавил, что ему не хотелось быть чрезмерно оптимистичным. При этом он и не настроен пессимистично относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. Рубио отметил, что на этом направлении предстоит еще много работы.

Президент России Владимир Путин ранее принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Переговоры продолжались около трех часов. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства указал на необходимость устранить все первопричины украинского конфликта.