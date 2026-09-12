Россия не остановит СВО на время переговоров по Украине
Лавров: Россия открыта к переговорам по Украине, но не будет останавливать СВО
Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако не намерена приостанавливать специальную операцию на время дипломатического процесса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
«Мы готовы к переговорам, но на их период СВО останавливать не будем», — сказал он.
Лавров назвал приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского приехать в Москву значительным жестом доброй воли со стороны России. По его словам, президент Украины при этом не отменил запрет на контакты с российским лидером и представителями его команды.
Ранее, 5 сентября, Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого Уиткофф и Кушнер посетили Киев. А 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа.