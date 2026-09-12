Россия не остановит СВО на время переговоров по Украине

Лавров: Россия открыта к переговорам по Украине, но не будет останавливать СВО

Россия сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако не намерена приостанавливать специальную операцию на время дипломатического процесса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы готовы к переговорам, но на их период СВО останавливать не будем», — сказал он.

Лавров назвал приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского приехать в Москву значительным жестом доброй воли со стороны России. По его словам, президент Украины при этом не отменил запрет на контакты с российским лидером и представителями его команды.

Ранее, 5 сентября, Путин провел в Кремле встречу с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого Уиткофф и Кушнер посетили Киев. А 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа.